تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي بدمياط غدا

أعلن قطاع كهرباء دمياط في بيان صادر عنه اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدن وقري دمياط غدا الجمعة.





وجاء في البيان أن فصل التيار الكهربائي نتيجة لإجراء أعمال الصيانة بالكابلات الرئيسية المغذية لتلك المناطق.





وأضاف البيان إلى أن فصل التيار الكهربائي لإجراء صيانة دورية للمحولات، السبت المقبل، تزامنًًا مع رفع كفاءة الخطوط.





وأضاف القطاع في بيان له، أن مناطق الفصل تشمل باب الحرس والزنانيري والعنانية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة التيار مرة أخرى.





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