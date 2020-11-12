الكشف على 980 مواطنا خلال قافله طبية بكفرسعد

أكد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم توقيع الكشف الطب ى بالمجان على 980 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطب ية الشاملة بقرية السعدية البحرية بكفرسعد.





وأشار إلى ان القافلة إنطلقت أمس بمركز طب الأسرة هنالك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال زيارتها للقرية للوقوف على معدلات تنفيذ جميع الخدمات المقدمة للأهالى بها..





أوضح مدير المديرية ، ان القافلة التى استمرت على مدار يومين أمس واليوم ، و جاءت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و محافظة دمياط و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".



