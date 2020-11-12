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محافظات

الكشف على 980 مواطنا خلال قافله طبية بكفرسعد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
قافله طبيه
قافله طبيه
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زينب الزغبي

أكد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة  الصحة بدمياط  أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 980 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية السعدية البحرية بكفرسعد.

وأشار إلى ان القافلة  إنطلقت أمس بمركز طب الأسرة هنالك بحضور  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال زيارتها للقرية للوقوف على معدلات تنفيذ جميع الخدمات المقدمة للأهالى بها.. 

 أوضح  مدير المديرية ، ان القافلة التى استمرت على مدار يومين أمس واليوم ، و جاءت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و محافظة دمياط و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف أن القافلة  تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى الأشعة التشخيصية و X-ray، منوهًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه عدد ٣٤ حالة  لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و إستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

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