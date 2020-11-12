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رياضة

وجهة غريبة.. صحيفة " أس" الإسبانية تعلق على اقتراب بالوتيلي من بيراميدز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:25 م
بالوتيلي
بالوتيلي
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محمد السعيد
علقت صحيفة " أس" الإسبانية، على اقتراب ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا الإيطالي السابق، من الانضمام إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووصفت الصحيفة الإسبانية، اقتراب بالوتيلي من بيراميدز بالوجهة الغريبة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصفقة قد تمت إذا وافق على العرض المقدم له.

وأضافت الصحيفة، أن نادي بيراميدز  يمتلك أموالا كثيرا، وهو ما يضمن للنادي البقاء في الدوري الممتاز.

ولعب بالوتيلي لأكبر أندية أوروبا مثل إنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي وإيه سي ميلان، لكن أفعاله الجونية وأزماته التي لا تتنهي  كانت سببا في رحيله عن كل هولاء الأندية، وحرمانه من من كتابة تاريخ بأحرف من ذهب.

على الصعيد الدولي لم يلعب بالوتيلي بقميص منتخب إيطاليا كثيرا، حيث شارك في 33 مباراة سجل خلالهما 13 هدفا وهو رقما بالطبع استثنائي، ولكن يستمر كثيرا، حيث تم اتهامه بالتسبب في خروج الأتزوري من دور المجموعات  ببطولة كأس العالم 2014، بسبب أفعاله الصبانية، وعدم الالتزام بتعليمات المدرب ومساعدة زملائه.

وكان بالوتيلي يلعب في أكبر الأندية الأوروبية ويمثل منتخب إيطاليا في أكبر المحافل الدولية، أصبح اليوم بدون ناد، بعد هبوط بريشيا  مؤخرا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول الكالتشيو الموسم الماضي.


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