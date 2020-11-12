مصطفى بكري: المواطنون أصبحوا في حالة تراخي لمواجهة كورونا

قال الإعلامي مصطفى بكري إن المواطنين أصبحوا فى حالة تراخي لمواجهة كورونا فى الوقت الذي حذرت فيه عدة جهات منها وزارة الصحة، من اقتراب الموجة الثانية للمرض.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن و زارة الصحة أكدت أن هناك زيادة فى حالات الإصابة والخبراء حذروا من موجة الثانية التى تكون أشد من الأولى من حيث الأعراض.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الأعراض التي أكدها الخبراء في الموجة الثانية هي الإسهال والجلطات في أماكن متفرقة من أجهزة الجسم الحيوية والتي تكون أصعب من الموجة الأولى.



