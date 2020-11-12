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تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا دور اكتوبر بحقوق عين شمس 18 نوفمبر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:22 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات للحفاظ علي سلامة الطلاب.


واشار الى بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا دور اكتوبر 2020 يوم 18 _11_2020 حتي يوم 3_12_2020 منوها ان الامتحانات سوف تتم على فترتين صباحية وفترة مسائية وسط إجراءات احترازية مشددة .

الجدير بالذكر اختتم منذ قليل حفل التكريم الذي نظمته كلية طب عين شمس لتكريم كافة المشاركين طوال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

 حيث كرم اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس نخبة من أطباء مستشفيات العزل لجهودهم في علاج ورعاية مصابي فيروس COVID-19  المستجد، فضلًا عن تكريم أطقم التمريض بكلية التمريض و المعهد الفني للتمريض وفي مقدمتهم أ.د. سحر موسى عميد الكلية، هذا إلى جانب تكريم لفيف من الإداريين والعاملين بمختلف إدارات المستشفيات وكذلك الإدارات المركزية بالجامعة.


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