التنمية المحلية: إنفاق 13 مليار جنيه بالمرحلة الأولى من تنمية التجمعات الريفية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إنفاق 13 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من تنمية التجمعات الريفية فى 143 قرية.









وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة مع اكسترا نيوز، أن المجتمعات المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية بمبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة.









جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت مطلع العام المالي الماضي تستهدف 1000 تجمع ريفي حتى نهاية العام المالي 2023/2024.









وتنفذ المبادرة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والري، والقوى العاملة.







