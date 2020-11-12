AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: إنفاق 13 مليار جنيه بالمرحلة الأولى من تنمية التجمعات الريفية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إنفاق 13 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من تنمية التجمعات الريفية فى 143 قرية.


وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة مع اكسترا نيوز، أن المجتمعات المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية بمبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة.


جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت مطلع العام المالي الماضي تستهدف 1000 تجمع ريفي حتى نهاية العام المالي 2023/2024.


وتنفذ المبادرة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والري، والقوى العاملة.


وكان وزير التنمية المحلية دشن المرحلة الثانية للمبادرة في أكتوبر 2020 باستثمارات إجمالية 9.6 مليار جنيه لتغطي 375 قرية حتى نهاية العام المالي 2020/2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" استهدفت 143 تجمعًا ريفيًا باستثمارات 3.95 مليار جنيه

«التخطيط» توافق على اعتماد استثمارات بـ 4.4 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

مصر بتتغير للأفضل.. التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب.. وتشمل 14 محافظة باستثمارات 9.6 مليار جنيه

إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» في 14 محافظة وباستثمارات 9.6 مليار جنيه

انطلاق المرحلة الثانية لـ حياة كريمة.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ 7 محافظين.. الأهالي: السيسي أوفى بوعده.. المبادرة تعزز الثقة بين المواطن والحكومة.. وتنهي سنوات المعاناة

محافظ أسيوط: اعتماد 2.4 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

التحفظ على 4 سيارات لرجل أعمال شهير في كفر الشيخ

مستشار الرئيس: الدولة أمنت لقاحات كورونا 20% .. والأولوية لهذه الفئات

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

داعش يتبنى الهجوم الإرهابي على مقبرة لغير المسلمين في جدة

معرفش أقوله يا بابا.. بوسي: تفاجأت بتصريحات أبويا وقبلها بيومين بعتله فلوس

بـ 238 مليون دولار.. حصان سعره يتعدى قيمة ميسي ورونالدو التسويقية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمارين الضغط وحفر القبور.. عقوبات مفاجئة لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بإندونيسيا

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. معلومات عن المرض التنفسي وطرق الوقاية

دراسة تنصح البنات بالارتباط.. احمِ نفسك من الأمراض المزمنة بالحب