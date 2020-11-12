التحفظ على 4 سيارات لرجل أعمال شهير في كفر الشيخ

تحفظت الأجهزة الأمنية والرقابية بكفر الشيخ، على 4 سيارات خاصة برجل أعمال شهير بكفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية.





وتضمن قرار نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية رقم 95 لسنة 2020م، حصر بلاغات غسل أموال، ضبط 9 سيارات محددة باسم "ع.م" 55 سنة، تاجر، ويقيم بدائرة مركز سيدي سالم.





وتم تجهيز قوة أمنية، والانتقال إلى إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وتم ضبط 4 سيارات، والمثبتين جميعًا باسم المتهم، وتم التحفظ على جميع السيارات بمركز شرطة سيدي سالم.





وتحرر عن ذلك الواقعة المحضر رقم 44 أحوال مركز سيدي سالم، إرفاقًا للمحضر الأصلى، وأخطرت النيابة المختصة بذلك.