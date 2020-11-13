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أخبار العالم

بيلوسي تدعو الجمهوريين إلى قبول نتائج الانتخابات الرئاسية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، "مماطلة" الجمهوريين في الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وعدم مصادقتهم على رزمة مساعدات جديدة ضد كورونا.

وقالت خلال مؤتمر صحفي بمبنى مجلس الشيوخ: "أوقفوا السيرك وابدأوا في إنجاز الأمور المهمة للشعب الأمريكي".

وأضافت أنه "من المؤسف جدا أن الجمهوريين قرروا عدم احترام إرادة الشعب".

وكانت بيلوسي اعتبرت يوم السبت أن "انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

يذكر أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته بعد، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات للمطالبة بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في انتهاكات مزعومة.

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