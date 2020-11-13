متحدث البترول: منتدى شرق المتوسط يعزز السلام في المنطقة

قال الدكتور حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن منتدى شرق المتوسط هام جدًا، خاصة أن هذه المنطقة بها ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي بشكل فريد للغاية، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح للأعضاء تبادل المعلومات، وهذا من شأنه تعزيز السلام في المنطقة.





وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر لديها بنية أساسية قوية جدًا في مجال الغاز، وفي هذا الإطار تعمل القاهرة على أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة.



