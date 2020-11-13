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متحدث البترول: منتدى شرق المتوسط يعزز السلام في المنطقة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن منتدى شرق المتوسط هام جدًا، خاصة أن هذه المنطقة بها ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي بشكل فريد للغاية، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح للأعضاء تبادل المعلومات، وهذا من شأنه تعزيز السلام في المنطقة. 

وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر لديها بنية أساسية قوية جدًا في مجال الغاز، وفي هذا الإطار تعمل القاهرة على أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن القاهرة قامت بترسيم الحدود مع قبرص، وهذا أدى لاكتشاف حقل ظهر، وترسيم الحدود البحرية مع اليونان أتاح للشركات التابعة لمصر بالبحث عن الغاز في المياه الاقتصادية المصرية، وهذا من شأنه تعزيز مركز مصر الاقتصادي.
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