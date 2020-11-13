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أخبار العالم

انفجار ضخم يضرب منشأة بترولية سعودية.. وبيان عاجل من سلطات المملكة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعرضت منشأة بترولية في مدينة جازان السعودية، منذ قليل، إلى انفجار ضخم، لم يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات. 

وقال مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جاري التعامل مع الحريق الذي اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عقب تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، ولم تحدث، ولله الحمد، أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح".

وأضافت الوزارة: "هذا العمل الإجرامي والإرهابي لا يستهدف المملكة فحسب وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة العالمية".

ومنذ قليل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية. 

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

وأضاف: " استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

وتابع المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة".

واستطرد قائلًا: "سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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