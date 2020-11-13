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منوعات

الشفاء ليس النهاية.. طبيب يكشف عن أمراض تلازم المتعافين من كورونا حتى الموت

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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مريم صليب
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الشفاء من فيروس كورونا لا بالضرورة معناه أن الجسم تعافى تماما من الفيروس ، بل قد يترك أثرا يلازم الإنسان حتى الموت . 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي يل" ، فإن دراسة أمريكية أجريت على 62 ألأف مواطن أمريكي ثبتت إصابتهم بالفيروس في الفترة الماضية و أظهرت نتائجهم أنهم تعافو . 

أوضحت الدراسة أن 60% من المتعافيين يعانوا من أمراض تابعت شفاؤهم من فيروس كورونا ، و ابرزها أمراض الإكتئاب و الأمراض النفسية و التي تخص الخلايا الدماغية . 

أشارت الدراسة إلى أن النتئاج التي وصل إليها الاطباء حتى الآن غير جيدة ، و تنذر بكارثة قد تتبع فيروس كورونا و هو الغنتحار بسبب إرتفاع حالات الإكتئاب . 

جدير بالذكر أن أحد الاطباء ، اكد أن معظم الحالات بعد شفاؤها لم تعد كالسابق ، فالجميع يشعر بأن المرض يلازمه و تخطى الخوف ، بل أصبح المتعافون مصبون بالذعر من الفيروس الذي يصل إلى الأامراض النفسية . 


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