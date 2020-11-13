الشفاء ليس النهاية.. طبيب يكشف عن أمراض تلازم المتعافين من كورونا حتى الموت





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي يل" ، فإن دراسة أمريكية أجريت على 62 ألأف مواطن أمريكي ثبتت إصابتهم بالفيروس في الفترة الماضية و أظهرت نتائجهم أنهم تعافو .





أوضحت الدراسة أن 60% من المتعافيين يعانوا من أمراض تابعت شفاؤهم من فيروس كورونا ، و ابرزها أمراض الإكتئاب و الأمراض النفسية و التي تخص الخلايا الدماغية .





أشارت الدراسة إلى أن النتئاج التي وصل إليها الاطباء حتى الآن غير جيدة ، و تنذر بكارثة قد تتبع فيروس كورونا و هو الغنتحار بسبب إرتفاع حالات الإكتئاب .





جدير بالذكر أن أحد الاطباء ، اكد أن معظم الحالات بعد شفاؤها لم تعد كالسابق ، فالجميع يشعر بأن المرض يلازمه و تخطى الخوف ، بل أصبح المتعافون مصبون بالذعر من الفيروس الذي يصل إلى الأامراض النفسية .









كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الشفاء من فيروس كورونا لا بالضرورة معناه أن الجسم تعافى تماما من الفيروس ، بل قد يترك أثرا يلازم الإنسان حتى الموت .