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تكنولوجيا

جوجل تصدم الملايين..هذه الخدمة لن تصبح مجانية إلا لهاتف واحد.. تعرف عليه

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
جوجل تصدم الملايين..هذه
جوجل تصدم الملايين..هذه الخدمة لن تصبح مجانية إلا لهاتف واحد
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قسم التكنولوجيا
صدمت شركة جوجل الأمريكية ملايين المستخدمين بقرار جديد و قاسي بجعل خدمة مجانية و شهيرة لها بمقابل مادي، وهى خدمة "جوجل فوتوز" لتخزين و لتنسيق و نسخ الصور احتياطيًا المعروفة، بداية من 1 يونيو 2021.


وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، أن أى ملفات محملة على google photos مساحة التخزين الافتراضية بسعة 15 جيجابايت سيتم الحصول عليها مع حساب جوجل الجديد،أما اذا كلن هناك اشتراك بالفعل بخدمة google one سيكون نفس الأمر.

على عكس الماضي كانت الصور يتم تحميلها في الإعدادات القديمة ضمن مساحة التخزين الخاصة بك سواء المساحة الأصلية أو المضغوطة، إلا أنه مع حلول  1 يونيو سيكون الأمر لجميع الصور سواء، ولكن فقط للصور التى سيتم تحميلها بعد التاريخ وليس قبله.

و جدير بالذكر سيكون متاح لك مجانًا سعة 15 جيجابايت المتاحة مع كل حساب، أما اذا تجاوزت المساحة المخصصة سيكون عليك الدفع جراء ذلك بداية من 21 يونيو 2021، ولكن اذا كنت تمتلك هاتف جوجل pixel ستكون الخدمة بالكامل مجانًا مهما كانت المساحة المستخدمة.

و سيتم تطبيق النظام الجديد لخدمة google photos على كل أنظمة التشغيل من هواتف أندريود و آيفون، و حتى أجهزة سطح المكتب.
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