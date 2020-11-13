أول سيدة تحجز مقعد برلماني عن مدينة سيوة تكشف تفاصيل رحلتها.. فيديو

قالت النائبة فتحية السنوسى، أول سيدة تحجز مقعد برلمانى عن مدينة سيوة: إنه كان هناك احتفالية كبيرة فى سيوة وهى إفتتاح قلعة شالى، مشيرة إلى أن هناك العديد من السفراء الأجنبية والعربية أتوا لتلك الاحتفالية، بالإضافة إلى عدد من وزراء مصر.





وأضافت "فتحية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن قلعة شالى ستكون مزارا سياحيا للجميع، موضحة أن جزيرة فطناس الآن أصبحت صرح سياحى جميل ومزار لجميع من يأتى لسيوة.





وتابعت أن الداعم الحقيقي لتكون نائبة كان والدها، حيث أنه كان مثقف جدا ومتعلم، لافتة إلى أنه لم يكن يوجد تعليم فى سيوة قديما.

وأكدت أن والدها أصر على إكمال تعليمها لكونها أصبحت الثالثة على محافظة مطروح فى الفصل الإعدادي، متابعة أنها كانت رحلة شاقة للذهاب من سيوة وحتى مطروح قديما.





وأشارت إلى أنها عملت معلمة فى سيوة لفترة طويلة، كما انه تم تخرج 40 جيل من خلالها، حيث انها عملت فى سيوة ومرسي مطروح وتوجيه مركزى من العالمين حتى السلوم.





وأفادت أنها بعدما أصبحت بالمعاش قامت بتجميع المدرسات حديثى التخرج فى سيوة وإعطاء تدريبات لطرق التدريس، حتى قام أهالى سيوة بعرض فكرة الالتحاق بمجلس النواب، حيث أنها رفضت فى البداية.





وأكملت أنه تم اختيارها بالإجماع سواء سيدات ورجال خلال انتخابات مجلس النواب، متابعة أنها ستقوم بعمل ما يلزم لأهالي سيوة.



