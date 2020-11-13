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محافظات

لجنة للمرور على منظومة النفايات بمستشفى العريش العام

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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احمد صالح
كلف الدكتور طارق شوكة المدير العام وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، الدكتور هلال عمر مدير النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة ، بإعداد تقرير مفصل حول أعمال التخلص من النفايات بمستشفى العريش العام .

حيث تم تكليف لجنة مشتركة من الدكتور اشرف عبد الجواد مدير الصحة المهنية، و ماهر سبع مراقب عام النفايات الطبية بمتابعة منظومة النفايات الخطرة بالعريش، وفق التطورات الحديثة لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع النفايات وسبل التخلص منها وإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

حيث تم المرور على مستشفى العريش العام على منظومة النفايات الطبية الخطرة وذلك للتأكد من التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة ومنع انتشار الأمراض المعدية.

كما تم المرور على أجهزة الفرم والتعقيم ، للتأكد من الاستخدام الأمثل فى التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة والالتزام على نظافة المكان والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى .

وكذلك تم المرور على غرفة حفظ النفايات والتأكد من تمام اغلاق باب الغرفة لمنع اى تسريب النفايات أو تمزيق الاكياس من خلال الحيوانات ( القطط ).
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