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محافظات

رئيس مدينة أرمنت: إزالة منزلين مخالفين بغرب الأقصر.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر ، عن إزالة منزلين مخالفين بجوار كوبري الكساسبه على ترعة أصفون متعدين على منافع الرى .

واضاف عاشور ان وجود المنازل المتعدية كان يمثل إعاقة فى تنفيذ كوبرى المصرف، الذى من شأنه فتح محور مرورى هام لمدينة أرمنت الحيط وهو محور الكساسبه ،وعليه سوف يتم تسليم الموقع لإدارة صرف إسنا لإنشاء الكوبرى،والذى تبلغ التكلفة المبدئية  له 3 مليون جنيه من الخطه الاستثمارية لمركز ومدينة أرمنت .

وكان قد توقف العمل فى السابق بعد إنشاء كوبرى ترعة أصفون لوجود تلك المنازل المخالفه .

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يذكر ان طريق الكساسبه سوف يربط بين مدخل أرمنت الحيط والطريق السريع مصر اسوان الزراعي،كما يخدم قرية السلام والعمارات السكنية بأبو قليعي مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في وجود القوات الأمنية بقيادة مأمور مركز شرطة أرمنت ، وشارك بالحملة مدير مرافق المركز وسيتم تسليم الموقع للبدء فى اتخاذ الاجراءات مطلع الإسبوع القادم .
رئيس مدينة أرمنت: إزالة منزلين مخالفين بغرب الأقصر.. صور
رئيس مدينة أرمنت: إزالة منزلين مخالفين بغرب الأقصر.. صور
رئيس مدينة أرمنت: إزالة منزلين مخالفين بغرب الأقصر.. صور
رئيس مدينة أرمنت: إزالة منزلين مخالفين بغرب الأقصر.. صور
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