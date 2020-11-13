حدد 4 مستويات.. جمال شعبان يكشف أبرز هرمونات السعادة

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الهرمونات التي تحدد مستوي السعادة.





وأضاف جمال شعبان عبر صفحته إلي أن هناك ٤ هرمونات تحدد مستوى السعادة هم..

‏١- Endorphins

‏٢- Dopamine

‏٣- Serotonin

‏٤- Oxytocin









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‏Endorphins

هرمون الرياضة والضحك، عند الذهاب إلي الجيم أو ممارسة بعض التمارين الرياضية يفرز الجسم هذا الهرمون لكي يتغلب على احساس الألم الناتجة عن التمرينات، لذا يشعر البعض بمتعة في التمرينات اكثر من الألم، كما يساعد الضحك إيضا على إفراز هرمون Endorphins، فنحتاج إلي ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميا و قرأة و مشاهدة الأفلام و المسلسلات الكوميدي لكي نحصل على الجرعة اليومية من الاندروفينس.





Dopamine

هرمون الإنجاز والشوبنج "التسوق"، شعور الإنجاز يزيد من إفراز الدوبامين بنِسَب متفاوتة بالإضافة إلي الشعور بالتقدير مقابل اَي شئ سواء في المنزل أو العمل يولد داخلنا شعور بالإنجاز والفخر وبالتالي يفرز الجسم كميات مناسبة من الدوبامين الذي يرفع مستوى شعورنا بالسعادة، لذلك عندما يشعر العديد من الأشخاص بعدم التقدير تقدير مقابل إنجازها يصاب بالبؤس والإحباط، لذلك كلمة مدح بسيطة أو ثناء للزوجة بعد مجهودها في إعداد الطعام وترتيب المنزل قد تجعلها في قمة السعادة، و يفرز الجسم هذه المادة بمجرد الحصول على فرصة عمل جديدة أو شراءأشيلء جديدة مثل بيت او عربية أو أجهزة حديثة.









Serotonin

هرمون العطاء، يفرز الجسم هذا الهرمون عندما نتجاوز الأنا ونكون قادرين على العطاء للآخرين من البشر أو حتي للطبيعة

حتى مجرد بعض المشاركات التي تبدو بسيطة مثل معلومة مفيدة مع الغير.أو كتابة بوست مفيد على الفيسبوك أو إجابة شخص يسأل على جروب ، فكل هذه الأمو تفرز السيروتونين وبالتالي تزيد من احساسنا بالسعادة.

أيضا تناول قطعة من الشيكولاته أو فنجان من القهوة قد يحفز إفراز السيروتونين وتمنح الشعور بالسعادة.





ـ Oxytocin