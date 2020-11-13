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فن

الليلة.. منى زكى ومحمد فراج ضيفا "معكم"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
محمد فراج ومني زكي
محمد فراج ومني زكي
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محمد بدران
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم النجمة منى زكي فى واحدة من اطلالاتها القليلة التي تكشف خلالها عن كواليس ورد فعل الجمهور تجاه فيلمها الجديد"الصندوق الاسود" الذى يشهد عودتها للسينما بعد غياب ٤ سنوات وذلك مساء اليوم علي فضائية cbc .

وخلال الحلقة شاركها الفنان محمد فراج -بطل الفيلم- الاحتفال بردود الفعل حول الفيلم , وقال فراج انه كان يتمنى ان يقف امام منى زكى منذ بداية دخوله عالم التمثيل , واصفا منى :"انسانه تحترم عملها وتتقنه وتبحث فى كل تفصيله فى دورها". 

واضاف فراج انه شعر بردود فعل الجمهور على دوره "البلطجى" من خلال السوشيال ميديا. وظهر فراج خلال الحلقة بلحيته الطويلة التى اضر الى اطلاقها منذ عام بسبب دور يصوره حاليا.

وذكرت منى زكى : "انها واسرتها خلال فترة كورونا كانت مليئة بالملل احيانا والمتعه واللعب احيانا , كنت اشاركهم فى الالعاب وتنظيف المنزل والسيارة". 

وفى جزء من الحلقة قال محمود كامل مخرج فيلم "الصندوق الاسود" انه استمتع بالعمل مع منى زكى ومحمد فراج و مصطفى خاطر مؤكدا ان العمل مختلف فى نهايته وهذا ما اعجب الجمهور. 

ايضا تطرق الحديث الي تكريم الفنانة مني ذكي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي القادم المقرر له ان يكون في شهر ديسمبر، واشارت مني ذكي الي مدي سعادتها بهذا التكريم خاصة ان الجائزة تحمل اسم الفنانة العظيمة الراحلة فاتن حمامة.
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