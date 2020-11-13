Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع عن تحركاتها في فاروشا القبرصية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:08 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع عن تحركاتها في فاروشا
Advertisements
قسم الخارجي
دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام قرارات مجلس الأمن بشأن منطقة فاروشا القبرصية.

وطالب التكتل الأوروبي تركيا بالتراجع عن إجراءاتها الأخيرة في مدينة فاروشا القبرصية، وفقا لقناة "العربية".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن رغبته في زيارة مدينة فاروشا، ما أثار غضب القبارصية.

وقال أدروغان إنه ينوي الذهاب لمدينة فاروشا الساحلية المهجورة، والتي ظلت كذلك منذ الاحتلال التركي للجزء الشمالي من الجزيرة القبرصية.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إعادة السلطات التركية فتح سواحل مدينة فاروشا في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص بأنه "استفزاز غير مقبول".

وتقدمت اليونان، بطلب إحاطة بشأن الإجراءات التركية غير القانونية في ساحل فاروشا.

وقالت اليونان إن أنقرة يجب أن تأخذ خطوة إلى الوراء، بعد قرارها بإعادة فتح الساحل الذي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وكان الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، حذر تركيا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأزمة القبرصية. وأبلغت قبرص أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا.

وحذرت المفوضية الأوروبية تركيا من تبعات قرار جمهورية شمال قبرص التركية إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المهجورة منذ عام 1974.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحدٍ واضح لـ تركيا.. اليونان تبعث رسالة طمأنة إلى قبرص

بسبب مدينة الأشباح.. تركيا تدخل في نزاع جديد مع قبرص واليونان

المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بالحوار مع اليونان وقبرص

بعد قرار تركيا فتح ساحل فاروشا.. رئيس قبرص يحذر أردوغان

طلب إحاطة يوناني بشأن انتهاكات تركيا في ساحل فاروشا

استفزاز غير مقبول.. رئيس الوزراء اليوناني يعلق على تحرك تركي في قبرص

ترشيحاتنا

المالية: بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة.. الأحد

محظور تداولها.. ضبط ١٢٧ كيلو من أسماك الأرنب السامة بالإسكندرية

بعد أزمة حفظ الله.. نجم ليفربول وقائد ألمانيا وهداف الهلال السعودي ينتظرون إشارة المنتخب

بصورة رومانسية .. شيما صابر توجه رسالة لزوجها

لإنقاذ الموسم.. 5 لاعبين يمكن لـ ليفربول التعاقد معهم لحل أزمة خط الدفاع

هل يجوز صلاة قيام الليل 4 ركعات متصلات خشية التكاسل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

Advertisements