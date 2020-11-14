أولد كتراكت أسوان.. مقصد الملوك والمشاهير على مدار 131 عاما.. الأغاخان الثالث والأميرة ديانا أشهر نزلائه

في موقع فريد على ضفاف النيل فى صحراء النوبة، يقع فندق سوفيتل Sofitel ليجند أولد كتراكت‬ أسوان‬ أحد أقدم الفنادق التاريخية فى العالم ومقصدا للملوك حيث شيد فى أواخر القرن الـ19 وتم افتتاحه فى 1902.





وأنشأ الفندق على صخرة من الجرانيت الوردي بإطلالة على ضفاف النيل أمام جزيرة الفانتاين، ويتميز هذا الفندق بطابعه الشرقي الأسطوري، بدأت فكرة بنائه عام 1889 بالتزامن مع امتداد السكة الحديد لجنوب مصر وزيادة أعداد السياح لمدينة أسوان والتمتع بآثار وجوها الشتوي المشمس.





ويستوحى فندق كتراكت اسمه من التقاء النهر بالحاجز الجرانيتي، حيث ينشئ أول شلال على النيل ويجمع ما بين الطابع الفيكتوري، والأصالة، ويستقبل الزائرين في البهو التاريخي وهذا البهو يتكون من أرضيات من الرخام الأملس وديكور على شكل أقواس عالية تحمل الطابع الإسلامي الكلاسيكي وتم إلحاق 76 غرفة وجناح في الجناح القديم ب 62 غرفة وجناحا في الجناح النيلي المعاصر.





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افتتاح الفندق

حضر الخديو عباس حلمي الثاني حاكم مصر آنذاك، حفل افتتاح المطعم الرئيسي في 10 ديسمبر عام 1902، كما حضر ديوك كونوت الابن الثالث للملكة فيكتوريا، واللورد وليدي كرومر، والسير ونستون تشرشل وجود إيرد مهندس سد أسوان الذي أرسى حجر أساس السد في نفس اليوم.





وجرت أعمال تجديد للفندق في عام 2008 واستمرت لمدة 3 سنوات لإعادة الفندق كواجهة لمدينة أسوان، حيث تمت عملية تطوير وتجديد شاملة من أجل إعادة الفندق إلى مكانته التي كان عليها من قبل، وتعتبر أكبر وأهم عملية تطوير وتجديد حدثت للفندق العريق على مدار تاريخه، لإنقاذه من الانهيار، وظهوره بإطلالة جديدة تليق بفندق أسطوري.





أشهر زواره

كان الفندق مقصدا لكبار الشخصيات العالمية وأشهر نزلاءه أغاخان الثالث زعيم الطائفة الاسماعيلية والذي كان حريصا على زيارة الفندق كل عام للعلاج من مرض الروماتيزم وكانت أولى زياراته للفندق عام 1937 حيث قضى شهر العسل مع زوجته البيجوم ام حبيبة في الجناح الجنوبي في الدور الثاني، وكان قد طلب أن يدفن في أسوان، وفي 1957 تم بناء ضريح على الطراز الفاطمى بجانب الفندق، وقد استغرق بناءه نحو عامين.





وكان الملك فؤاد ملك مصر و السودان يفضل النزول فى الجناح الملكي بالفندق و كذلك ابنه الملك فاروق.





وزار الفندق نيكولاس الثانى قيصر روسيا أخر اباطرة روسيا و ملك بولندا و الذى تولى حكم بلاده خلال الفترة 1894 حتى 1917.





وهاورد كارتر عالم الآثار الإنجليزي مكتشف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.





واستوحت الكاتبة الانجليزية الشهيرة أغاثا كريستي قصتها العبقرية «جريمة على ضفاف النيل» أثناء جلوسها في شرفة غرفتها بالفندق، كما صور الفيلم فيما بعد في كتراكت.





وكان الملك محمد الخامس ملك المغرب السابق أشهر زواره و كذلك والأميرة ديانا أميرة ويلز.





ويعد التراس الخاص أشهر الأماكن الموجودة في الفندق على الإطلاق حيث يمكن للضيوف رؤية غروب الشمس من الساعة 4 عصرا إلى ال 7 مساء.



