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توك شو

النائب محمد أبو العينين ينعى شقيقة الفنان محمد صبحى ..فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:46 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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أسامة علي
تقدم النائب البرلماني، عضو مجلس النواب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، وأسرة قناة صدى البلد، بخالص العزاء والمواساة للفنان الكبير محمد صبحى وجميع أسرته في وفاة شقيقته، تغمدها الله برحمته وإدخلها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيسبوك وفاة شقيقة الفنان الكبير.

وتضمن المنشور: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها  الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".

يذكر أن وجه محمد صبحي، رسالة لزوجته قائلًا: "زوجتي الحبيبة .. مثل هذا اليوم ١٣ نوڤمبر ١٩٧٣ كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف، عشنا اجمل الايام بعضها قلق واحباط .. ولكن المجمل رائع نبني فيه اجمل اسرة واجمل ابناء تربوا علي الولاء لله ولوطنهم ولنا .. حبيبتي اليوم اقول بثقة .. بعد رحيلك لم يفتك شيئا .. ولم تحرمي من  ايام اجمل مما عشتها .. اكيد انتي في مكان اعظم وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم .. حبيبتي انتظر اللقاء، وابنائك واحفادك اجمل ما تركتيه لي يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك، وطباعك الرائعة".



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