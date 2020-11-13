النائب محمد أبو العينين ينعى شقيقة الفنان محمد صبحى ..فيديو

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيسبوك وفاة شقيقة الفنان الكبير.





وتضمن المنشور: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة . العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".





يذكر أن وجه محمد صبحي، رسالة لزوجته قائلًا: "زوجتي الحبيبة .. مثل هذا اليوم ١٣ نوڤمبر ١٩٧٣ كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف، عشنا اجمل الايام بعضها قلق واحباط .. ولكن المجمل رائع نبني فيه اجمل اسرة واجمل ابناء تربوا علي الولاء لله ولوطنهم ولنا .. حبيبتي اليوم اقول بثقة .. بعد رحيلك لم يفتك شيئا .. ولم تحرمي من ايام اجمل مما عشتها .. اكيد انتي في مكان اعظم وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم .. حبيبتي انتظر اللقاء، وابنائك واحفادك اجمل ما تركتيه لي يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك، وطباعك الرائعة".