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تعليم

عميد دار علوم القاهرة: الأنشطة الطلابية موقوفة بسبب كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
صرح الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، ان الكلية ليس بها انشطة طلابية حاليا وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. 

وقال عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في تصريح لموقع صدى البلد ، أن هناك عدة دورات تدريبية يتم تنظيمها للطلاب بعيدا عن الأنشطة الطلابية، وذلك احتراما لتطبيق الاجراءات الاحترازية التي تتطلب تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما أضاف عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قائلا : لن يتم تطبيق غرامات محددة على الطلاب في حالة عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، ولكن سيمنع الطلاب  من الدخول إلى الحرم الجامعى في حالة عدم الالتزام بإرتداء الكمامة.

وكان قد كشف الدكتور عبد الراضى رضوان  عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، ان الكلية تقوم بتطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعتها المجلس الاعلى لجامعات وجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأضاف " رضوان " خلاص تصريح لصدى البلد ، ان كليه دار العلوم هى الكلية الوحيدة التى تحدد ساعتين لتهوية المدرجات اثناء اليوم الدراسى. 

وأشار عميد الكلية ، إلى أن الكلية تتاخذ الاجراءات لتقليل الاصابة بين الطلاب والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وان الكلية جاهزة بشكل كبير للتعامل عند ظهور حالات الكورونا بين الطلاب .

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