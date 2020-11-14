بدء إجراءات الحصول على قرض إضافي لتمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية

بدأ صندوق التنمية المحلية، إجراءات الحصول على قرض إضافي من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن قارب التمويل المخصص للصندوق خلال العام المالى الحالى، والمقدر بـ 15 مليون جنيه على الانتهاء.





وكان ذلك لكي يستكمل الصندوق تمويل المشروعات المقدمة إليه خاصةً أن الصندوق يعد واحدًا من أهم آليات العمل الذى تعتمد عليه الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية فى إقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالي.







قام الصندوق بتمويل 1232 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات تقارب الـ 14 مليون جنيه فى 20 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى 2020/ 2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.





وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة تنفيذ دورات تدريبية سنوية للارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالصندوق وفروعه بالمحافظات فى مجال الإقراض؛ لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض، وتحصيل الأقساط وايضًا استمرار تقديم الدعم الفنى باستمرار للمستفيدين طبقًا لطبيعة المشروعات التى تنفذها.

وأضاف وزير التنمية، أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه بيسر وسهولة في القري والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية.





وأوضح أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات البيئية المتاحة في نطاق الوحدات المحلية والتى تحافظ على البيئة ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصري والتى تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.



