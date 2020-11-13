3 لاعبين مصابون بـ كورونا من هم؟ عمرو الجنايني يجيب

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إصابة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، منوها بأن حالته مطمئنة وسيبقي في القاهرة لحين تحول المسحة من إيجابي لسلبي".





وتابع الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "تم عمل مسحة لجميع للاعبي منتخب مصر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ نادي ليفربول بحالة محمد صلاح".





وكشف الجنايني حقيقة ما تردد عن إصابة ثلاثي من لاعب المنتخب بفيروس كورونا، قال:" هذا كلام غير صحيح بالمرة الإصابات الحقيقية هي محمد صلاح ولاعبين من منتخب توجو فقط".





وعن سبب حذف خبر إصابة محمد صلاح بكورونا من الصفحة الرسمية لـ إتحاد الكرة المصري، قال: "ما حدث محاولة التأكد من التحاليل بعد اتصالات من فريق ليفربول فكان وجب التأكيد بعد إجراء تحليل للمرة الثانية".





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.





وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.





ويخضع نجمنا ألى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.