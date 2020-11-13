Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 لاعبين مصابون بـ كورونا من هم؟ عمرو الجنايني يجيب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:56 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
Advertisements
حمزة شعيب
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إصابة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، منوها بأن حالته مطمئنة وسيبقي في القاهرة لحين تحول المسحة من إيجابي لسلبي".

وتابع الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "تم عمل مسحة لجميع للاعبي منتخب مصر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ نادي ليفربول بحالة محمد صلاح".

وكشف الجنايني حقيقة ما تردد عن إصابة ثلاثي من لاعب المنتخب بفيروس كورونا، قال:" هذا كلام غير صحيح بالمرة الإصابات الحقيقية هي محمد صلاح ولاعبين من منتخب توجو فقط".

وعن سبب حذف خبر إصابة محمد صلاح بكورونا من الصفحة الرسمية لـ إتحاد الكرة المصري، قال: "ما حدث محاولة التأكد من التحاليل بعد اتصالات من فريق ليفربول فكان وجب التأكيد بعد إجراء تحليل للمرة الثانية".

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا ألى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

كورونا يبعد محمد صلاح عن مواجهتي توجو في أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

ننشر سبب حذف اتحاد الكرة بيان إصابة محمد صلاح بـ كورونا

اتحاد الكرة: محمد صلاح سيبقى في القاهرة.. لهذا السبب

Advertisements

ترشيحاتنا

عمرو الجنايني يصدم محبي محمد صلاح ويؤكد إصابته بـ كورونا

في اجتماع مرتضى منصور| تعرف على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 2.5 % أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020

الصحة تحسم الجدل بشأن إصابة محمد صلاح بـ كورونا

لـ سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية

صبغة شعر تتسبب في نقل متعافية من كورونا إلى مستشفى في حالة حرجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح سوناتا إن لاين hyundai sonata n line.. هيونداي تطرح ألنترا hyundai elantra n line.. صور

3 وصفات طبيعية للحصول على شعر صحي وكثيف

دون علاج.. 3 أنواع من الزيوت تخلصك من اضطراب النوم والشخير