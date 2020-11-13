بعد العثور عليه.. تفاصيل مصرع طفل رضيع في ظروف غامضة بالبحيرة

عثر أهالي قرية مخيون التابعة لم

بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، علي جثة طفل حديث الولادة ملقاة علي شاطئ الترعة في ظروف غامضة، تم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مجهول الهاوية ملقاة علي شاطئ الترعة بقرية مخيون.









وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وبسؤال الأهالي تبين العثور علي طفل حديث الولادة ومجهول الهويه يظهر عليه بعض الكدمات المتفرقة ملقاة علي شاطئ الترعة، تم نقل الجثة وحفظها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.















