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فن

بعد إعلان بسمة بوسيل الانفصال عنه.. تامر حسني يتصدر الترند ومغردون: ولا تنسوا الفضل بينكم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تامر حسني وجاء ذلك بعد ان أعلنت زوجتة بسمة بوسيل  للمرة التالتة عن خبر انفصالها عن زوجها تامر حسني بعدما قامت في المرتين السابقتين بنشر الخبر وحذفه.

مما اثار حالة كبيرة من الجدل بين الجمهور وجاءت التعلقات كالاتي:

ورا كل رجل عظيم امرأة،  والست دي ليها كل الاحترام والتقدير اللي عنده كلمه طيبه يقولها واللي مش عنده يسكت. 

ياريت اللي كانوا بيقولوا مش مبسوطين مع بعض ويقعدوا يقارنوها مع كذا حد يرتاحوا بقا ، عالعموم هما مكتوبلهم كدا وقدر الله ماشاء فعل

طبعا الطلاق حاجة تزعل خصوصا ان بينهم اطفال وان شاء الله يرجعوا لبعض تانى ، لكن  لو الموضوع معقد ، فانا من زمان وانا نفسى  #تامر_حسني يتجوز مي عز الدين بعد الادوار اللى عملوها فى عمر وسلمى وهما لايقين على بعض جدا .

من النادر أن يستمر أي زواج في الوسط الفني وهذا يؤكد أن هناك شئ في حياتهم غير طبيعي مما لا يسمح للزواج أن يستمر
فاحمدوا الله أن خلقكم ناس عاديين غير مشهورين

دي كانت زوجتك وأم أولادك "ولا تنسوا الفضل بينكم"

ولا الجواز عن حب نافع ولا صالونات نافع

وكانت قد أوضحت بسمة بوسيل، أن سبب الانفصال عن تامر حسني هو الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع. 

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".





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