Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مأزق ترامب.. حملته تفقد دعوى قضائية بأريزونا وتخسر شركة محاماة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:45 م
ترامب
ترامب
Advertisements
محمد علي
واجهت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سلسلة من الانتكاسات القانونية أمس، الجمعة، حيث أسقطت دعوى قضائية في ولاية أريزونا، وفقدت تمثيل شركة محاماة ثانية خلال محاولتها تأجيل التصديق على التصويت في ميشيجان، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


في ولاية أريزونا، التي أصبح الرئيس المنتخب جو بايدن أول ديمقراطي يفوز بها منذ عام 1992، أسقطت حملة ترامب دعوى قضائية لمراجعة بطاقات الاقتراع بالنظر إلى أن الهامش النهائي تجاوز 11000 صوت.


ووافق قاضٍ في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء، على طلب شركة المحاماة سنيل آند ويلمر ومقرها أريزونا، بالانسحاب من تمثيل حملة ترامب.


وتوقعت تقارير شبكتى "إن بي سي" وسي إن إن" أمس  الجمعة، فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بجورجيا، ليصل عدد أصواته الانتخابية في المجمع الانتخابي إلى 306.


في ميشيجان، الولاية التي فاز بها بايدن بأكثر من 140 ألف صوت، رفض قاض طلبًا من المجالس التشريعية الجمهورية لتأجيل التصديق على الأصوات وإجراء مراجعة للانتخابات.


 ومن المقرر أن تصادق ميشيجان على تصويتها في 23 نوفمبر.


وقال القاضي، تيموثي كيني، إن الطلب، في حال الموافقة عليه، كان سيشكل نشاطًا قضائيًا ضد عملية التصويت في ديترويت.


وكتب "كيني": "سيكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي لهذه المحكمة لوقف عملية التصديق لمجلس مقاطعة واين من كانفاسرز".


كما سحبت شركة المحاماة بورتر رايت ميرورز آند آرثر، تمثيلها لحملة ترامب في دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء بطاقات الاقتراع عبر البريد.


وقالت الشركة: "المدعون وبورتر رايت توصلوا إلى اتفاق متبادل بأن المدعين سيحصلون على أفضل خدمة إذا انسحبت بورتر رايت".


واتهم المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، تيم مورتو، اليسار بترهيب شركات المحاماة كسبب وراء انسحابها، وقال إن "حشود اليساريين استولت على بعض المحامين الذين يمثلون حملة الرئيس وتراجعت".


وأصدرت أعلى وكالة للأمن السيبراني في البلاد داخل وزارة الأمن الداخلي بيانًا ليلة الخميس الماضي قالت فيه إن انتخابات 3 نوفمبر هي "الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي".


وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان صدر يوم الخميس: "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت حذف أو فقد الأصوات أو غير الأصوات أو تعرض للخطر بأي شكل من الأشكال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتيرة ولاية ميتشيجان: دعوى حملة ترامب تافهة

مستشار حملة ترامب: الرئيس سيفوز بأريزونا

الانتخابات الأمريكية 2020.. على ماذا يراهن ترامب؟

بايدن يقترب من الاستيلاء على الولايات المتحدة .. وترامب يصعّد بتقديم طعون

نتيجة الانتخابات الأمريكية .. نيفادا وأريزونا تحسمان هوية الرئيس بـ آخر 250 ألف صوت .. ترامب يتعهد بمقاضاة كل ولاية فاز فيها بايدن .. والعالم يترقب الحدث الأكثر إثارة في تاريخ الدولة

بايدن يتقدم بالانتخابات الأمريكية وأنصار ترامب يحتشدون بالأسلحة | تفاصيل

Advertisements

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد لبلبة.. حرمت من الأمومة وأثارت الجدل عن عادل إمام

تختفي في ثوان.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي إنستجرام وماسنجر بـ ميزة جديدة

فتح توابيت سقارة على الهواء وإجراء أشعة مقطعية لمومياء.. شاهد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن معسكر منتخب مصر الأول

تفقد الرئيس السيسي مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل لاند روفر ديفيندر يجعلها خليطا بين الرفاهية والقوة

أسعار سكودا الرسمية 2020 - 2021 في مصر

10 صور لـ المغربية جليلة حبيبة تامر حسني السابقة بعد انفصاله عن بسمة بوسيل