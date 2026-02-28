على دراجة كهربائية.. القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يستقلان دراجة كهربائية "سكوتر" وقيام أحدهما بالتحرش بفتاة حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبإستدعائها وسؤالها قررت أنها بتاريخ 24 / الجارى وحال سيرها بدائرة القسم قام شخصين يستقلان دراجة كهربائية "سكوتر " بالتحرش بها.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقليها (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة وإتخاذ الإجراءات القانونية.