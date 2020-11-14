الصحة: المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين بجنوب سيناء تشمل 13 وحدة و4 مستشفيات

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة طب أسرة أبو صويرة، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.





وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة بـ ٢٣ وحدة صحية و٧ مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة تضم ١٣ وحدة ومركز طبي و٤ مستشفيات يتم تجهيزها على أعلى مستوى طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.





من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان)، إضافةً إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ووجهت بسرعة استكمال جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية، والانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة الإلكتروميكانيك لتشغيل الوحدة، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للوحدة بالمنظومة الجديدة.





وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بالوحدة والتي تخدم اكثر من ٣٠ ألف مواطن، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها ٧ آلاف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.





وأشار "مجاهد" إلى أن وحدة طب أسرة أبو صويرة هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة بلاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية على الفور.





وتابع مجاهد" أن الوحدة تدعم أيضًا إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.





يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.



