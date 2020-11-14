المهندس ممدوح رسلان يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحى والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعى المخالف وغير المعالج أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.

جاء ذلك أثناء تكريم "رسلان" للشركات الفائزة فى مسابقة المنشآت المثالية فى مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2018 - 2019 تحت شعار "إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج ضرورة حتمية"، التى تنظمها شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والتى تعقد للعام الثالث على التوالى.





وأشار "رسلان" إلى أهمية تحديث المخطط العام ليعكس الاحتياجات والمتطلبات الحالية، ووضع خطط عاجلة للمناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات مياه أمطار، وتكثيف أعمال التطهير لبالوعات الصرف الصحى والأمطار، ومراجعة خطط الطوارئ وتمركزات معدات وسيارات الشركة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق المجمعات العمرانية مشيدا بالخبرات الواسعة لدى شركة الصرف الصحى بالقاهرة.





من جانبه قال، المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحى متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.





وأشار إلى أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعى لاحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.





وأوضح أن الموقف الحالي للمنشآت الصناعية فى نطاق خدمة شركة القاهرة والبالغ عددها 14 ألف منشأة، واجمالى المنشآت المكودة 12 ألف و673 منشأة بنسبة تغطية 90%، وبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة لتوفيق الأوضاع 450 منشأة وتم توفيق أوضاع 387 منشأة، وصدر قرار ازالة وصلة الصرف ل36 منشأة.





وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تحفيز مالكى المنشآت الصناعية وحثهم على الالتزام بالقانون وما له من مردود ايجابى على كفاءة محطات المعالجة والبيئة المحيطة، موضحا الفئات التى لها الحق فى الاشتراك بالمسابقة وهى المنشآت الصناعية الكبرى فى نطاق خدمة الشركة بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة تتمثل فى (المصانع كثيفة الاستخدام للمياه، شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والحكومية، محطات خدمة السيارات، الفنادق والعائمات).





من جهتها قالت المهندسة عزة السيد رئيس قطاع خدمة العملاء، إن شركة الصرف الصحى بالقاهرة أعلنت عن إقامة مسابقة المنشآت الصناعية المثالية للعام الرابع 2020/2019 تحت شعار "تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج مطلب قومى"، على أن يفتح باب الإشتراك من اليوم وحتى 2021/03/31.





وعن مجهودات الشركة فى مواجهة تحديات الصرف الصناعى، أشارت عزة السيد، إلى أن ابرز تلك التحديات عدم قناعة اصحاب المنشآت الصناعية بالالتزام بمعايير القانون ويتم عقد ندوات وتخصيص خدمة للرد على الاستفسارات لتغيير تلك القناعات.





فى سياق متصل، استعرض المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، محاور تطوير منظومة عمل الشركة، لتشمل أعمال الاحلال والتجديد، المشروعات القومية، تحديث معدات الشركة، دراسة الأعمال المقترحة لتصريف مياه الأمطار.





وأوضح، أن أعمال الإحلال والتجديد التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغت قيمتها التقديرية 900 مليون جنيه، تشمل محطات المعالجة بقيمة 293 مليون جنيه، ومحطات الرفع الكبرى بقيمة 203 مليون جنيه، محطات الرفع الصغرى بقيمة 45 مليون جنيه، خطوط الطرد بقيمة 120 مليون جنيه، شبكات الانحدار بقيمة 238 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تم تحديث معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة بقيمة 230 مليون بتدعيمها بالكباشات ، شفاطات النافورى، لودر، وبدالات، سيارات قلاب، أوناش.





وتابع أن أحد المحاور المهمة لعمل الشركة في المشروعات القومية تتمثل في تحويلات المرافق الخاصة بمترو الانفاق الخط الرابع (محطة الروضة)، تحويلات مترو الانفاق الخط الثالث(محطات الزمالك وناصر)، ومحاور تطوير الطرق، ومشروعات هيئة الطرق والكبارى.





وأضاف أنه تم انشاء 500 بالوعة أمطار بمحاور "جسر السويس- جوزيف تيت – كوبرى العروبة – كورنيش النيل –الاوتوستراد – شارع الصاعقة شامل خطوط انحدار من 6 بوصة إلى 15 بوصة بطول 12.5 كم بقيمة 83 مليون جنيه"، مشروع تحسين الصرف الصحى بالأوتوستراد بمدينة نصر لاستقبال مياه الأمطار بانشاء خط 1200 مم بالانفاق بطول 3الاف متر بقيمة 160 مليون جنيه، وتنفيذ حل عاجل لتحسين صرف صحى بمنطقة المنصة والنصب التذكاري بمحطة رفع بطاقة 6500 م3/يوم وخط طرد قطر 250 مم بطول 1500 م بقيمة 5.5 مليون جنيه.