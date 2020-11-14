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الصحة: تسجيل أكثر من 80% من سكان جنوب سيناء بمنظومة التأمين الشامل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:15 م
هالة زايد
هالة زايد
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إسراء صبري
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،عن تسجيل أكثر من 80% من سكان جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى اليوم السبت، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء من أعلى المحافظات فى نسب التسجيل بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استمعت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التى تم الانتهاء منها، وكذلك التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز) بالمستشفى تمهيدًا للتشغيل التجريبى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، وطبقًا معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقدت غرف الغسيل الكلوى والذى تم استحداثه بالمستشفى، وقسم القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وقسم المعامل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام للمستشفى.

وأشارت الوزيرة إلى أن المستشفى يضم 78 سريرًا، وغرفتى عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و8 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، ويقدم الخدمة الطبية ضمن المنظومة الجديدة بمختلف التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

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