طعن انتخابي أمام مجلس الدولة لوقف فرز أصوات الناخبين بدائرة الخليفة

تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، طعنا على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، ويطالب بوقف عملية فرز الأصوات للناخبين بدائرة بالخليفة.





أقام الطعن إسماعيل السيد عبد الستار مصطفى ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل رقم ٧٩٤٥ / ٧٦







