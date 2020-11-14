رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية

أعلن عادل نصر، رئيس مدينة القصير، تسليم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية، بحضور سكرتير المدينة وممثلي المجلس القومى للمرأة بالقصير، وممثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة.





يأتي ذلك فى إطار بدء المرحلة الأولى من مبادرة " بطاقتك حقوقك"، التى تبناها المجلس القومى للمرأة، للوقوف بجانب الفتيات والسيدات.

وقال رئيس المدينة، خلال الكلمة التى ألقاها أثناء تسليم البطاقات، اليوم السبت، إن المرأة شريك الرجل في مسيرة التنمية وبناء الأسرة، ولها دور أساسى كبير في تربية النشء ، ولابد أن نحفزها ونقف بجوارها ولا ننسى أبدا جهودها في بناء المجتمع.

وأكد ممثلو المجلس القومى للمرأة بمدينة القصير، أنه جار استخراج 150 بطاقة أخرى لبعض السيدات، وسوف يتم تسليمهن البطاقات بالمجان ، حين الانتهاء من الإجراءات.





يذكر أن مبادرة بطاقتك حقوقك تأتي فى إطار التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية ، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.