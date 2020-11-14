Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:05 م
رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلن عادل نصر، رئيس مدينة القصير، تسليم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية، بحضور سكرتير المدينة وممثلي المجلس القومى للمرأة بالقصير، وممثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة.


يأتي ذلك فى إطار بدء المرحلة الأولى من مبادرة " بطاقتك حقوقك"، التى تبناها المجلس القومى للمرأة، للوقوف بجانب الفتيات والسيدات.

 

وقال رئيس المدينة، خلال الكلمة التى ألقاها أثناء تسليم البطاقات، اليوم السبت، إن المرأة شريك الرجل في مسيرة التنمية وبناء الأسرة، ولها دور أساسى كبير في تربية النشء ، ولابد أن نحفزها ونقف بجوارها ولا ننسى أبدا جهودها في بناء المجتمع.

 

وأكد ممثلو المجلس القومى للمرأة بمدينة القصير، أنه جار استخراج 150 بطاقة أخرى لبعض السيدات، وسوف يتم تسليمهن البطاقات بالمجان ، حين الانتهاء من الإجراءات.


يذكر أن مبادرة بطاقتك حقوقك تأتي فى إطار التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية ، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تدشين منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل 2021

رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية توزيع شهادات ” أمان” بالأسمرات

سكان حى الأسمرات أكثر وعيا مع المجلس القومى للمرأة.. قوافل طبية وشهادات أمان للسيدات.. أنشطة ثقافية وترفيهية.. وندوات لتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية بالمجان

للسيدات المستحقات.. استخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانا في كفر الشيخ.. صور

خلال 2020 .. استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات في بني سويف

استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرية العمار بطوخ| صور

Advertisements

ترشيحاتنا

كأنك مقدمتش.. الإسكان تكشف عن خطوة هامة في حجز الوحدات

بالأرقام .. سبورت: برشلونة نادي القرن الـ 21 في إسبانيا

رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

شاهد.. تفاصيل طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. خطوة مهمة في حجز وحدات الإسكان الإجتماعي.. موجز أخبار صدى البلد

بداخله ذباب.. طبيب تغذية يحذر من تناول «المش».. فيديو

الصين قضت عليه من غير لقاح.. خلو السجلات من أي إصابة جديدة بكورونا

Advertisements

طائرة مسيرة مفخخة..التلفزيون السعودي يعلن شن هجوم على المملكة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

غارة جوية تضر بسد في إثيوبيا .. أنباء عن جثث ملقاة في شوارع ولاية تيجراي

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في وفاة نظيره البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان

قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

افتتاح تابوت مومياء لأول مرة على الهواء مباشرة.. شاهد

بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص

رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

انطلاق تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية.. تعرف على المواصفات