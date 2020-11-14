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أصل الحكاية

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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رشا عوني

يبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التاجي المستجد، بدأت وتفشت ولم ننتبه لها بالشكل الكافي، فكان خبر إصابة محمد صلاح بكورونا صادما لمتابعيه خاصة بعد وصوله مصر منذ أيام ، وبعدها أعلن اتحاد الكرة إصابة نجم منتخب الفراعنة بالفيروس التاجي .

 

جاء محمد صلاح مصر منذ أيام لحضور حفل زفاف شقيقه وتكريمه أيضا من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، وبعدها بيومين تم الإعلان عن خبر إصابة صلاح بكورونا بعد إجراء مسحة كورونا قبل سفر المنتخب الوطني إلى توجو .

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الحالة الصحية لمحمد صلاح


حالة محمد صلاح الصحية تشغل كثيرين من متابعيه وتتنتشر أخباره سريعًا على مواقع التواصل الإجتماعي ، فبعد التأكد من إصابته، يخضع محمد صلاح للعزل الصحي في مصر.

 

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا بشأن الحالة الصحية لمحمد صلاح، وأكد الاتحاد أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة حرصًا على صحة اللاعب محمد صلاح وذلك بما يتماشى مع البروتوكول الطبي العالمى وتحت إشراف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية فى الكلية والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصرى.


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النظام الغذائي لمحمد صلاح


من قبل إصابته بكورونا، ومن المعروف أن محمد صلاح يتبع نظاما غذائيا صحيا، خاصة وأن لاعبي كرة القدم يحتاجون للأطعمة الصحية ونادرًا ما يأكلون الوجبات السريعة، فمن حسن حظ محمد صلاح أن نظامه الغذائي الذي يتبعه منذ سنوات نظرًا لكونه لاعب كرة قدم، سياسعده كثيرًا في رحلة شفائه من كورونا، ويحتاج الجسم مناعة قوية تتصدى لأي عدوى أو فيروس، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال اتباع نظام غذائي صحي متنوع .

 

محمد صلاح تحدث مسبقًا عن نظامه الغذائي الصحي في عدة لقاءات إعلامية، وأكد أنه يتناول ما بين 4 و5 وجبات في اليوم، وفي وجبة الإفطار يبتناول السلمون والبيض وعصير البرتقال والأفوكادو .

 

أما بالنسبة لوجبة الغذاء ، فيعتمد محمد صلاح على الطعام المسلوق والخضار السوتيه، حتى لا يزيد وزنه، ويحرص على تناول الأسماك كثيرًا في الأسبوع .

 

كما ذكر محمد صلاح سابقًا أنه يحاول دائمًا تجنب تناول المقرمشات والمأكولات المقلية، كما قال "نجم فريق ليفربول الإنجليزي"، في مقابلة سابقة لموقع "سي إن إن" البريطاني: "التغذية مهمة للغاية، إنها جزء من اللعبة، ومن أهم أسباب نجاحها، هو عدم تناول المشروبات الكحولية" .

 

ومن أهم العادات الصحية التي يتبعها محمد صلاح وتساعد في تقوية جهاز المناعة هو النوم بشكل كافي كما أعلن مسبقًا حيث قال " يمنحني الطاقة الكاملة".


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بروتوكول علاج محمد صلاح


ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن اللاعب محمد صلاح يخضع لبروتوكول علاجى مكثف للشفاء من عدوى كورونا وتابعت : رئيس اللجنة العلمية يتابع حالته على مدار الساعة وهناك رعاية طبية كاملة بمقر إقامته .


وأضافت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "حالة اللاعب محمد صلاح جيدة وإصابته بسيطة، ويخضع للرعاية ويتعافى قريبا بإذن الله ويتم عمل مسح حرارى وتحاليل وفحوص دورية له للاطمئنان على حالته" .


وأوضحت اللجنة العلمية لكورونا أن هناك نظاما غذائيا للاعب محمد صلاح يتم متابعته مع طبيب المنتخب بالإضافة الى البروتوكول العلاجى الخاص بكورونا وقال: صلاح يتم رعايته علاجيا وفق بروتوكول العلاج الجديد فى نسخته الرابعة.

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