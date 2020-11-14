Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لغز محير.. عدم مساندة ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر
Advertisements
محمد السعيد
صدمة قوية تلقتها الجماهير المصرية وعشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان الاتحاد المصري، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني.

إصابة محمد صلاح ستؤثر بالتأكيد على منتخب مصر في مباراته اليوم، أمام توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كونه النجم الأبرز للفراعنة.

أما بالنسبة ليفربول فكانت إصابة صلاح ضربة قوية للنادي الإنجليزي، في الظروف التي يعاني منها، حيث يعاني الريدز من إصابات كثيرة، كما أن " مو" هداف الفريق الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وغيابه سيؤثر على مستوى الهجوم.

لكن الغريب في الأمر هو عدم إصدار ليفربول أي تعليق حتى الآن بشأن إصابة محمد صلاح، سواء بشكل رسمي أو من خلال تصريحات رسمية، ولم يوجه أي رسالة دعم للنجم المصري على موقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن النادي دائما ما يدعم أي لاعب يتعرض لإصابة حتى ولو كانت بسيطة.

وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية أن إدارة نادي ليفربول تشعر بغضب شديد من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجرءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه الذي أقيم الأسبوع الماضي بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، فهل يكون هذا سبب غضب مسؤولى الريدز من محمد صلاح ورفضهم لتوجيه أي رسالة دعم للفرعون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ساديو ماني بـ كورونا.. ليفربول لـ صدى البلد: محمد صلاح سليم بنسبة 100 %

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

بعد إصابة ماني بكورونا.. ديوجو جوتا طوق نجاة لـ يورجن كلوب من أزمة كل موسم

أخبار الرياضة.. الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي.. صلاح ينافس جيرارد.. إصابة مهاجم منتخب فرنسا بكورونا

أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

الستات مش هبلة.. مواطنون ضد الغلاء تكشف مفاجأة عن البلاك فرايدي هذا العام

لإرساء حرية التنقل.. السعودية تعلن تأييد إجراءات المغرب في منطقة الكركرات

إيمان العاصي تعبرعن حبها للشتاء على طريقتها

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-11-2020

بعد انفصالها عن تامر حسني.. ما لا تعرفه عن بسمة بوسيل مصممة الأزياء

Advertisements

لغز محير.. عدم مساندة ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

مصر تواجه توجو.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. ميدو يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. شاهد

منتخب مصر يتطلع لتعويض بدايته الباهتة في تصفيات أمم أفريقيا أمام توجو.. الليلة

مدحت فقوسة: بعت اللي ورايا بسبب السرطان وأحتاج 580 ألف جنيه لإجراء جراحة

سادس أقوى خط هجوم.. إحصائيات أسوان فى الدورى الممتاز

شوقي غريب: محمد مرعي كان رائعا أمام كوريا ونصحت صلاح محسن بالتركيز في اللمسة الأخيرة

أخبار الرياضة.. البرازيل تحقق فوزا صعبا على فنزويلا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر الأفريقي في مصر.. ومحمد صلاح يخضع للعزل الصحي

ميدو: زيزو الأفضل لتعويض غياب صلاح أمام توجو

كلام نهائي.. عمرو الجنانيني: السوبر الإفريقي سيقام فى مصر

الجوهرة المجرية سوبوسلاي على ردار ريال مدريد

البرتغال تصطدم بـ فرنسا في قمة نارية بـ دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. واستمرار نوة المكنسة

العمر مجرد رقم.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات لبلبة

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور