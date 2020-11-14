لغز محير.. عدم مساندة ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا





إصابة محمد صلاح ستؤثر بالتأكيد على منتخب مصر في مباراته اليوم، أمام توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كونه النجم الأبرز للفراعنة.





أما بالنسبة ليفربول فكانت إصابة صلاح ضربة قوية للنادي الإنجليزي، في الظروف التي يعاني منها، حيث يعاني الريدز من إصابات كثيرة، كما أن " مو" هداف الفريق الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وغيابه سيؤثر على مستوى الهجوم.





لكن الغريب في الأمر هو عدم إصدار ليفربول أي تعليق حتى الآن بشأن إصابة محمد صلاح، سواء بشكل رسمي أو من خلال تصريحات رسمية، ولم يوجه أي رسالة دعم للنجم المصري على موقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن النادي دائما ما يدعم أي لاعب يتعرض لإصابة حتى ولو كانت بسيطة.





وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية أن إدارة نادي ليفربول تشعر بغضب شديد من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجرءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه الذي أقيم الأسبوع الماضي بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، فهل يكون هذا سبب غضب مسؤولى الريدز من محمد صلاح ورفضهم لتوجيه أي رسالة دعم للفرعون.

صدمة قوية تلقتها الجماهير المصرية وعشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان الاتحاد المصري، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني.