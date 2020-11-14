سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة محمود وحيد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي أن محمود وحيد، لاعب الفريق، أجرى فحصًا طبيًّا قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، أثبت إصابته بثقل في العضلة الخلفية.





وقال مدير الكرة إن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيلي في الجيم، وإصابته غير مزعجة، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية.





وأضاف أن محمود كهربا وصالح جمعة، لاعبي الفريق حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.



