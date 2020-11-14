وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم

كرم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التلميذة رحمة عزت عبدالله بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي بغرب الفيوم، لموهبتها الفنية المتميزة في الرسم والتلوين بالقدم.





وتعد التلميذة رحمة من تلاميذ الدمج التعليمي ( ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة ) بالمدرسة ، وتقوم بالرسم والتلوين باستخدام القدم.





وكرم وكيل الوزارة التلميذة رحمة عزت عبدالله . بمكتب وكيل الوزارة، ومنحها شهادة تقدير و وذلك لموهبتها الفنية المتميزة.





وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للتلميذة رحمة ، وقدم رسالة شكر وشهادة تقدير للأستاذة هبة زكريا حافظ وفريق الدمج التعليمي بالمدرسة وهم هالة محمد حسن و رشا محمد.





من المعروف أن الدكتور عماد بليدى مدير عام أدارة غرب الفيوم التعليمية يتابع ويرعى الطفلة رحمة بالمدرسة ويقدم لها كل الدعم اللازم .







