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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:08 م
الموهبة الفنية في
الموهبة الفنية في الرسم والتلوين بالقدم.
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الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التلميذة رحمة عزت عبدالله بالصف الأول الابتدائي  بمدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي بغرب الفيوم، لموهبتها الفنية المتميزة في الرسم والتلوين بالقدم. 

وتعد التلميذة رحمة من تلاميذ الدمج التعليمي ( ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة ) بالمدرسة ، وتقوم بالرسم والتلوين باستخدام القدم. 

وكرم وكيل الوزارة التلميذة رحمة عزت عبدالله . بمكتب وكيل الوزارة، ومنحها شهادة تقدير و وذلك لموهبتها الفنية المتميزة.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للتلميذة رحمة ، وقدم رسالة شكر وشهادة تقدير للأستاذة هبة زكريا حافظ وفريق الدمج التعليمي بالمدرسة وهم هالة محمد حسن و رشا محمد.

من المعروف أن الدكتور عماد بليدى مدير عام أدارة غرب الفيوم التعليمية يتابع ويرعى الطفلة رحمة بالمدرسة ويقدم لها كل الدعم اللازم .


من جانب أخرتستضيف جامعة الفيوم  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق، في ندوة تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"،  بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي في الحفاظ على الصحة العامة وتحسينها، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتوعية المستمرة بخطورة عدم اتباع تلك الإجراءات وأيضا متابعة مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية وذلك من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم
وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم
وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم
وكيل تعليم الفيوم يكرم تلميذة الدمج لموهبتها في الرسم والتلوين بالقدم
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