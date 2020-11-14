مقتل 789 فردًا من مرتزقة تركيا في معارك كاراباخ وليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن عملية نقل المرتزقة إلى إقليم كاراباخ، التي أشرفت عليها الحكومة التركية، توقفت مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العمليات لاعسكرية في الإقليم بين أرمينيا وأذربيجان.





وقال المرصد السوري إنه وثق مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة بعد تأكد مقتل العشرات منهم في العمليات العسكرية التي كانت قائمة في إقليم كاراباخ، حيث بلغت أكثر من 789 مقاتلا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، قتلوا في معارك ليبيا وإقليم كاراباخ، 496 منهم في ليبيا و293 في كاراباخ، فضلًا عن إصابة وفقدان الاتصال بالمئات منهم، بعد أن حولتهم المخابرات التركية إلى مرتزقة، في استغلال ولاء تلك الفصائل الكامل لتركيا بالإضافة للإغراء المادي.





يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10,000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.