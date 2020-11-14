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تكنولوجيا

ديزنى بلس تحقق ما لم تحققه نتفليكس فى 10 سنوات وتصل لـ 73.7 مليون مشترك

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:00 م
ديزنى بلس تحقق لم
ديزنى بلس تحقق لم تحققه نتفليكس فى 10 سنوات
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ندى على
حققت منصة البث التليفزيونى، قناة ديزنى بلس Disney Plus ، والمنافسة لخدمات لنتفليكس، و Apple TV+ ، إلى أكثر من 73.7 مليون مشترك فى بداية شهر أكتوبر الماضى، حيث تمثل بذلك قفزة قياسية بالنسبة لأرباح الشركة التى كان عدد مستخدميها، 60.5 مليون مشترك فى شهر أغسطس الماضى. 

وبحسب مجلة Variety الأمريكية فإن خدمة ديزنى بلس تعد منصة البث التلليفزيونية الأكثر ارتفاعا من حيث عدد المستخدمين والمشتركين منذ إطلاقها فى أواخر العام الماضى، حيث وصلت إلى يونيو الماضى إلى 35.5 مليون مشترك.
 

وقالت شركة ديزنى إنها حققت إيرادات على المستوى الدولى وصلت إلى  نسبة 41% ب 4.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى والمنتهى فى شهر سبتمبر، حيث انخفضت خسارة الشركة بسبب قناة ديزنى بلس وعدد من الخدمات الأخرى من 751 مليون دولار إلى 580 مليون دولار. 

وترجع معظم الإيرادات والأرباح التى حققتها قناة ديزنى بلس بفضل تفشى فيروس كورونا، والأوضاع التى نتجت عنه مثل التباعد الاجتماعى، والعزل المنزلى وتلقى المحاضرات والدروس من المنزل، بالإضافة إلى المحتوى الذى يتم تقديمه على القناة من الأفلام الكارتونية التى تناسب جميع الأعمار والأسر.  

وعلى الرغم من التطور السريع لعدد المشتركين فى قناة ديزنى بلس إلا أن المنصة الأكبر فى العالم من حيث عدد المشتركين، Netflix نتفليكس، تواجه نموا بطيئا فى عدد المستخدمين حيث وصلت بعد عدد كبير من السنوات وصل إلى 10 سنوات تقريبا إلى حوالى 195 مليون مشترك فقط، بالإضافة إلى الافتقار فى الانتشار العالمى حيث أن ثلث عدد المشتركين فى الولايات المتحدة وكندا. 

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