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تكنولوجيا

بفضل كورونا.. نتفليكس تتخطى مليار عملية تنزيل على متجر جوجل

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:52 م
خدمة Netflix
خدمة Netflix
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شيماء عبد المنعم
تجاوزت النسخة المخصصة لنظام التشغيل أندرويد من تطبيق خدمة الفيديو نتفليكس Netflix، عدد مرات تنزيلها من متجر جوجل بلاي Google Play أكثر من مليار عملية تنزيل، يتضمن هذا الرقم الحالات التي يكون فيها التطبيق مثبتًا مسبقًا على الهواتف الذكية. 

وبحسب ما ذكره موقع "phoneworld"، فإن عدد مرات تنزيل تطبيق خدمة البث Amazon Prime المنافسة لـ نتفليكس، يتراوح عدد عمليات التنزيل الخاصة بتطبيقها بين 100 و 500 مليون، بينما يتراوح عدد مرات تنزيل تطبيق Hulu بين 50 و 100 مليون، وتطبيق HBO GO، لديه فقط 5 مليون عملية تنزيل. 


ويرجع هذا الارتفاع في عدد عمليات تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي، نتيجة لزيادة الطلب على خدمة نتفليكس، بسبب عمليات الإغلاق المفروضة على الأشخاص حول العالم، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، التي أجبرت الناس على البقاء في منازلهم وقضاء وقت أطول في المشاهدة. 

ومع زيادة الطلب على أحد التطبيقات، يكون هناك زيادة أيضًا لمنافسيها، حيث زاد الطلب على تطبيق الخدمة المنافسة لنتيفليكس، ديزني بلس +Disney الجديدة، وهي إحدى أسرع خدمات البث نموًا حاليًا، حيث حقق التطبيق الخاص بها على هواتف أندرويد نحو 10 ملايين عملية تنزيل ، بالرغم أنه لم يمض على إطلاقها سوى 8 أشهر فقط. 

الجدير بالذكر أن خدمة Netflix، قامت بتخفيض الدقة الافتراضية للبث لتلبية الطلب العالي على حركة مرور البيانات، أثناء عمليات الإغلاق المفروضة بسبب جائحة الفيروس التاجي. 
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