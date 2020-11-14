Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات تأهيلية لجنش وشيكابالا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
أدى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية  بجيمانيزيوم النادي، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك وفق برنامج موضوع للحارس لتجهيزه استعدادا للفترة المقبلة. 

كما أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تجهيزية وتأهيلية وذلك بجيمانيزيوم النادي، وذلك ضمن برنامج موضوع له من قبل الجهاز  الفني، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بالزمالك

استعدادا لـ الرجاء.. جنش والونش ينتظمان في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

أوباما يسابق الزمالك للحاق بالنهائي الإفريقي

لرفع اللياقة البدنية.. فقرة خاصة لزيزو وشيكابالا على هامش مران الزمالك

استعدادا لكأس مصر ونهائي دوري الأبطال.. حصة بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك

لـ حضور اجتماع مهم.. مرتضى منصور يصل الزمالك |صور

Advertisements

ترشيحاتنا

اشتراك مجاني لهذه الفئة.. هيئة النقل العام تزف بشرى سارة

هل الاضطرار لنقل المصحف على غير وضوء حرام شرعا؟

أخبار الفن.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. كيف وصف تامر حسني شعوره بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

للمرة الأولى.. حارس مرمى الإسماعيلي الجديد في مران الفريق

الأضخم في 2020.. الأعلى للآثار: التوابيت المكتشفة اليوم عليها طبقة من الذهب.. فيديو

سنلاحقكم حتى الموت.. كيف رد الأزهر والإمام الاكبر على الإساءة للرسول؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

كيف تتعامل مع أمراض الشتاء عند الأطفال

بـ الكاجوال.. ليلى علوي بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد