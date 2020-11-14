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أخبار العالم

بعد حربها على ميليشيات البوليساريو.. إجراء مغربي جديد في معبر الكركرات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:04 م
المغرب
المغرب
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محمود نوفل
أعلنت السلطات المغربية والموريتانية، اليوم "السبت"، عن عودة فتح معبر الكركرات، من الجانبين، بشكل رسمي، بعدما أكدت المملكة تأمين النقطة الحدودية وطرد ميليشيات البوليساريو التي تسللت إليه، أواخر أكتوبر الماضي.

 وكان الجيش المغربي، وفي وقت سابق من "الجمعة"، قد بين أن معبر الكركرات، جنوبي المملكة، أصبح الآن مؤمنًا بالكامل بفضل حزام أمني يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

فيما ذكرت وزارة الخارجية المغربية، "الجمعة"، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو.

والمحت  الرباط الي أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري. 


وافادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، بانه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".

وكانت عواصم عربية قد أعربت عن دعمها للمغرب في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أراضيه وضمان تدفق السلع والأفراد على المعبر الحدودي.

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