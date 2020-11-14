مجدي بدران: الولايات المتحدة دخلت الموجة الثالثة من كورونا..فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان العالم كله في حالة حرب ضد فيروس كورونا مؤكدا ان مصر نجحت في خفض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا .





وأضاف بدران خلال لقائه في برنامج مانشيت مع الاعلامية رانيا هاشم المذاع على قناه اكسترا نيوز ، ان امريكا ستشهد موجة ثالثة من فيروس كورونا بسبب عدم ارتداء الكمامة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي ويساعد على هذا انخفاض درجات الحرارة لديهم .





، أن 90% من العدوى بفيروس كورونا تحدث داخل الأماكن المغلقة وداخل الأماكن سيئة التهوية ويجب ان نتخلص من الكمامات المستعملة بطريقة صحيحة . وأوضح بدران أنالعدوىالأماكنالأماكنالمستعملة



