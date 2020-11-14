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مجدي بدران: الولايات المتحدة دخلت الموجة الثالثة من كورونا..فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان العالم كله في حالة حرب ضد فيروس كورونا مؤكدا ان مصر نجحت في خفض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا .

وأضاف بدران خلال لقائه في برنامج مانشيت مع الاعلامية رانيا هاشم المذاع على قناه اكسترا نيوز ، ان امريكا ستشهد موجة ثالثة من فيروس كورونا بسبب عدم ارتداء الكمامة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي ويساعد على هذا انخفاض درجات الحرارة لديهم  .

وأوضح بدران ، أن 90% من العدوى بفيروس كورونا تحدث داخل الأماكن المغلقة وداخل الأماكن سيئة التهوية ويجب ان نتخلص من الكمامات المستعملة بطريقة صحيحة  .

وتابع : هناك 200 لقاح لفيروس كورونا يعمل عليهم العالم  وهناك 12 لقاح في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية .
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