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الكرنب الأحمر يرفع المناعة

د . مجدى بدران

د . مجدى بدران

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:44 م
الكرنب الأحمر يحتوى 90% ماء ، يرفع المناعة، ويحمى من السرطان، وهو قليل الدهون والصوديوم والكوليستيرول . الكرنب الأحمر مثالى لخفض الوزن يملأ المعدة فيكسب الإحساس بالشبع . يفيد فى الوقاية من أمراض القلب ، و بمثابة مضاد للالتهابات ، يساعد فى هضم للطعام، و مطهر للقولون ، يفيد فى بناء العضلات ، و يفيد صحة العين والجلد. 

يحتوى الكرنب الماغنيسيوم الذى يرفع كفاءة الجهاز العصبي، ويساعد في توسيع الشعب الهوائية،  ويمنع الجلطات. يحتوى أيضًا  البوتاسيوم ، وهو المهدئ للأعصاب، والذى يساعد فى بناء البروتينات و النشويات. يحتوى الكرنب الأحمر  أيضًا  المنجنيز الهام لانتاج الطاقة، و الحديد  الهام لتزويد الخلايا بالأكسيجين والوقاية من فقر الدم ، و الكالسيوم الهام للعظام والأسنان و العضلات والأعصاب ولتحمل المجهود.

تشمل فيتامينات الكرنب الأحمر  فيتامين أ الهام للبصر والمناعة المخاطية ، فيتامين ب الهام للأعصاب والإتزان ،وإنتاج الطاقه ،و الهضم والنمو ، ويحمى من الصداع،و الضعف العام و  برودة الأطراف و  القلق و الالتهابات جلدية و التهابات اللسان  والقئ والتشنجات. 

فيتامين س يتواجد فى الكرنب الأحمر ، وهذا الفيتامين الثمين  رافع للمناعة ومانع السرطان . حمض الفوليك يوجد فى الكرنب الأحمر ، و هو  يمنع الإصابة بسرطان القولون، و سرطان الرئة ، وسرطان الحوض. فيتامين ك ، موجود أيضًا فى الكرنب الأحمر ، وهو  ضرورى  للعظام  ، و والوقاية من أمراض القلب. 

ألياف الكرنب الأحمر  تزيد من تركيز مضادات الأاكسدة ،و تحمى من أمراض القلب ، وتقلل من الالتهابات التى تحدث فى القلب والشرايين والكلى ، وهى مانعة للسرطان. تقلل من أمراض الحساسية ، وترفع المناعة . 

الكرنب الأحمر غنى بـ 36 نوعا من الفلافونويدات وهى مضادات أكسدة طبيعية قوية  تحمى من السرطان، و توسع الأوعية الدموية ، و تحمى الكوليستيرول من الأكسدة ، وبالتالى تمنع إلتصاقة بالشرايين فلا يضيق قطرها ،ولا تهدد الإنسان بالانسداد. 

مادة الإندوكاربينول  متوافرة فى الكرنب الأحمر ، مادة مانعة للسرطان ، و مضاد أكسدة قوى ، وتلعب دورًا فى التوازن الهرمونى الهام لصحة المرأة والثدى والبروستاتا و الأعضاء التناسلية ، تزيد من كفاءة الكبد على التخلص من السموم ، وتفيد تكاثر الخلايا. 

الكرنب الأحمر غنى بمادة السلفورافين التى تقاوم الخلايا السرطانية‏،‏ وتفيد في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان الرحم. بمادة السلفورافين التى تفيد مرضى الحساسية الصدرية ، تختزن مادة السلفورافين فى صورة غير فعالة ،و لا تنطلق من الغذاء إلا بفعل إنزيم خاص يسمى المايروسينيز ، يتحرر هذا الإنزيم بالمضغ الجيد ، و تكون البكتيريا الصديقة فى أمعاء الإنسان الذى يتمتع بالمناعة الجيدة إنزيم المايروسينيز أيضًا . تزيد مادة السلفورافين من تركيز مضادات الأكسدة فى الشعب الهوائية ، مما يقلل من تأثير مسببات الحساسية و الملوثات الضارة التى يستنشقها الفرد ، و عموما يعتبر الفجل مضاد للالتهابات في أنواع الخلايا المختلفة. من المعروف أن ملوثات الهواء الجوى تسبب زيادة كمية الشوارد الحرة داخل الممرات الهوائية مما يسبب إلتهابات تحسسية و تدمير الأنسجة مما يمهد للربو الشعبى. 

السلفورافين يقاوم الخلايا السرطانية‏ ، و يفيد في الوقاية من سرطان الرحم ، و يكافح الأورام ، و يرتبط هذا مع إيقاف دورة الخلية السرطانية ، و انتحار الخلايا المسرطنة المبرمج. الجديد أن يحمى السلفورافين أيضا الميتوكوندريا ، و هى عضيات شبه مستقلة داخل كل خلية ، يمكن أن تتضاعف من تلقاء نفسها ، بدون الحاجة لنواة الخلية، وتشكل أيضا البروتينات المطلوبة دون تدخل النواة. تعتبر الميتوكوندريا محطة توليد الطاقة داخل الخلية ، تحرق الأكسيجين و الجلوكوز لإنتاج الطاقة . لا تتمكن أى خلية من البقاء على قيد الحياة و انتاج الطاقة اللازمة لها للحفاظ على الحياة فى غياب الميتوكوندريا .

الأنثوسيانين صبغة زرقاء ، بنفسجية،محمرة، تحمى النباتات من الأشعة الفوق بنفسجية . فى الإنسان  تعمل كمضاد للأكسدة تحمى من الشيخوخة ، و تحمى من ألزيهايمر، و تحافظ على الذاكرة، وترفع المناعة ، و تخفض الكوليستيرول الضار. تتواجد أيضا فى الفجل الأحمر. يفضل تناول الكرنب الأحمر نيئًا بمفرده كوجبة خفيفة،أو مع السلاطة.
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