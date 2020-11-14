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فن

شاهد | أول ظهور لـ تامر حسني بعد الانفصال عن بسمة بوسيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:16 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مقطع فيديو للفنان تامر حسنى ليكون أول ظهور له بعد انفصاله عن بسمة بوسيل. 

وظهر تامر حسنى فى الفيديو مع مدير أعماله ورجل الأعمال نجيب ساويرس وذلك أثناء تفقدهم أحد المشروعات الخاصة برجل الأعمال. 

وكانت "بسمة" قد كتبت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على انستجرام : "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

وكان قد تزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال المكياج والأزياء.

ورغم أن بسمة أشارت إلى أن الانفصال حدث منذ فترة، إلا أنها احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني الأخير، الذى نشر الصور يوم 21 أغسطس، وعلق عليها قائلًا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس وكل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة، وطبعًا بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".

واحتفل تامر بعيد ميلاد بسمة، أيضًا ونشر لها فيديو يوم 10 مايو، وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وانتي أغلى إنسانة في حياتي كل سنة وانتي حبيبتي، كل سنة وانتي أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين".

وفاجأت بسمة الجمهور عندما كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت يا ريت ما تبعتوليش أي حاجة؛ عشان مش فارقلي أي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي - على الأقل أنا - أي حاجة، بالتوفيق للجميع".  
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