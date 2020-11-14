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أخبار العالم

رقم قياسي مرعب.. الصحة العالمية: 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:15 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
رصدت منظمة الصحة العالمية 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حصيلة قياسية جديدة وغير مسبوقة للإصابات اليومية.

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة نورث كارولينا، عن نسخة متحولة من فيروس كورونا يطلق عليها اسم D614G، في 85 في المائة من المصابين بـ فيروس كورونا حول العالم.

وأكد الباحثون، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد حدثت بسبب تغيير حمض أميني واحد من D (الأسبارتات) إلى G (الجلايسين)، ومن هنا جاء اللقب D614G، وتُظهر البيانات وجود ارتفاع حاد في سلالة فيروس كورونا الجديدة في أوروبا في بداية شهر فبراير.

وأوضح الباحثون، أن أحد الأحماض الأمينية التي تدعى G هي التي تسببت في حدوث طفرة كبيرة في فيروس كورونا، كما حدث مع سارس من قبل، وتسبب هذه الأحماض في ظهور بروتين S الذي يستقر على سطح الفيروس ويستطيع دخول جسم الإنسان بسهولة.

وأثبتت الأبحاث، أن البروتين يلتصق بمستقبل ACE2 للخلايا البشرية، مما يخدعها لدخول جسم الإنسان وتتسبب بالتالي في إصابة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وأفاد الباحثون، بأن النسخة الأولى من فيروس كورونا التي كانت تحتوي على الأحماض الأمينية D (الأسبارتات) كانت أقل قدرة على دخول جسم الإنسان، وعندما بدأت في التحول إلى الحمض الأميني G (الجلايسين) أصبحت أكثر قدرة على دخول جسم الإنسان.

وأوضحوا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ذات الحمض الأميني G، والمعروف باسم الطفرة D614G هي الأكثر شيوعًا على مستوى العالم والموجودة لدى أغلب المصابين به الآن.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه الطفرة D614G  تساعد في إصابة المزيد من الفيروسات للإنسان وإصابة الخلايا بكفاءة أكبر من السلالة القديمة من فيروس كورونا المستجد.
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