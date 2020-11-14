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فن

بسبب الأعلى مشاهدة .. خناقة بين اليسا ونانسي عجرم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:23 م
اليسا ونانسى عجرم
اليسا ونانسى عجرم
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أحمد إبراهيم
نشب خلاف حاد وخناقة بين المطربتين اللبنانيتين اليسا ونانسى عجرم حول الاعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع انغامى. 


ووصل حد الخلاف الى تراشق بالالفاظ، حيث قالت نانسى عجرم : "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator". 


واضافت نانسى : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات". 


وردت اليسا على حديث نانسى قائلة : "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن". 


واوضحت اليسا : "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي  هيي المنافسة الشريفة". 
بسبب الأعلى مشاهدة .. خناقة بين اليسا ونانسي عجرم
بسبب الأعلى مشاهدة .. خناقة بين اليسا ونانسي عجرم
بسبب الأعلى مشاهدة .. خناقة بين اليسا ونانسي عجرم
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