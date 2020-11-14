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الديهي: نزاع المغرب والجزائر على معبر الكركرات يحزننا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
علق الإعلامي نشأت الديهي، على نزاع المغرب والجزائر على معبر الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا، قائلاً: "هذا الوضع يحزننا لأننا عرب".

ودعا الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم السبت، الدولتان إلى ضرورة ضبط النفس، لافتا إلى أن القارة الإفريقية ليست في حمل أعباء جديدة، فهي في حالة لا يرثي لها، ونحن نتوجع في هذه المشكلة مرتين مرة لاننا عرب ومرة لأننا أفارقة.

وأشار الديهي إلى ان وزير الخارجية سامح شكري دعا الطرفين إلى ضبط النفس، والوصول إلى حلول وسط تحقق طموح الدولتين وإنهاء هذا النزاع فورا.
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