إلى اللقاء لو كان في العمر بقية.. الفنان أحمد صادق يودع جمهوره قبل إجراء جراحة كبيرة

أعلن الفنان أحمد صادق، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن خضوعه لعملية جراحية بالقلب، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد صادق، وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم ، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحه قلب مفتوح، وتغيير 4 شرايين ،تاجيه دعواتكم، الى اللقاء لوكان فى العمر بقيه".

يُذكر أن أحمد صادق، جسد دور "علي المغازي"، في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2011، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل، من بطولة الراحل محمود ياسين وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار ونهال عنبر وأحمد سعيد عبد الغني.

