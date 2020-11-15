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مرأة

7 أنواع من الأطعمة يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
أفضل 7 أنواع من الأطعمة
أفضل 7 أنواع من الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بنزلات
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أسماء عبد الحفيظ

تتمتع بعض الأطعمة بخصائص قوية يمكنها دعم جسمك أثناء محاربة المرض، قد تخفف بعض الأعراض وتساعدك على الشفاء بسرعة أكبر، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

- شوربة الدجاج
ينصح باستخدام حساء الدجاج كعلاج لنزلات البرد منذ مئات السنين ولسبب وجيه.

إنه مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتينات ، وهي عناصر مغذية يحتاجها جسمك بكميات أكبر أثناء المرض

يعد حساء الدجاج أيضًا مصدرًا ممتازًا للسوائل والإلكتروليتات ، وكلاهما ضروري للترطيب إذا كنت تقوم برحلات متكررة إلى الحمام.

سيحتاج جسمك أيضًا إلى المزيد من السوائل إذا كنت تعاني من الحمى.

- مرقة بأنواع مختلفة
على غرار حساء الدجاج ، تعتبر المرق مصادر ممتازة للترطيب أثناء المرض.

إنها مليئة بالنكهات ويمكن أن تحتوي على سعرات حرارية وفيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والفوسفور .

- الثوم
يمكن أن يوفر الثوم جميع أنواع الفوائد الصحية .

لقد تم استخدامه كعشب طبي لعدة قرون وقد أظهر تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادة للفطريات، يمكن أن يحفز أيضًا جهاز المناعة.

استكشفت القليل من الدراسات البشرية عالية الجودة آثار الثوم على نزلات البرد أو الأنفلونزا ، لكن بعضها وجد نتائج واعدة.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الثوم أصيبوا بالمرض بشكل أقل. بشكل عام ، قضت مجموعة الثوم حوالي 70٪ أيام مرضية أقل من مجموعة الدواء الوهمي.

- ماء جوز الهند
يعد الحفاظ على رطوبة الجسم من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها عند المرض.

يعتبر الترطيب أمرًا مهمًا بشكل خاص عند الإصابة بالحمى أو التعرق الشديد أو القيء أو الإسهال ، مما قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الماء والشوارد.

ماء جوز الهند له نكهة حلوة ولذيذة. يوفر السوائل والإلكتروليتات التي تحتاجها للبقاء رطبًا أثناء المرض.

- شاي ساخن
الشاي هو العلاج المفضل للعديد من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا.

يحتوي الشاي أيضًا على مادة البوليفينول ، وهي مواد طبيعية توجد في النباتات التي قد يكون لها عدد كبير من الفوائد الصحية. تتراوح هذه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات إلى التأثيرات المضادة للسرطان .

- العسل
للعسل تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى احتوائه على نسبة عالية من المركبات المضادة للميكروبات.

في الواقع ، له تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا لدرجة أنه استخدم في ضمادات الجروح من قبل المصريين القدماء ، ولا يزال يستخدم لهذا الغرض حتى اليوم.

تشير بعض الأدلة إلى أن العسل يمكن أيضًا أن يحفز جهاز المناعة .

هذه الصفات وحدها تجعل العسل غذاءً ممتازًا للأكل عند المرض ، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب الحلق الناجم عن عدوى بكتيرية.

- الزنجبيل
من المحتمل أن يشتهر الزنجبيل بآثاره المضادة للغثيان، استخدم الزنجبيل الطازج في الطهي ، وقم بتخمير بعض شاي الزنجبيل أو التقط بعضًا من مشروب الزنجبيل من المتجر للحصول على هذه الفوائد، فقط تأكد من أن كل ما تستخدمه يحتوي على خلاصة الزنجبيل أو الزنجبيل الحقيقي ، وليس فقط نكهة الزنجبيل.

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