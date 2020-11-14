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مرأة

هاني الناظر: 4 خطوات للتعامل مع أعراض نزلة البرد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
قال الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في حالة الشعور بأي أعراض نزلة البرد عليك اتباع هذه النصائح بالأخض مع توالي انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.

كشف هاني الناظر في منشوره عن بعض الإجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها عند الشعور بأعراض نزلة البرد وهى:

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أولا: لا تذهب للعمل ولا للدراسة ولا للتسوق ولا تقوم بأي زيارات وإلزم المنزل تماما 
ثانيا: لا تعالج نفسك بنفسك ولا بالوصفات الشعبية التي يصفها لك الاصدقاء ولا بالادوية التي يصفها لك جارك او قريبك ولا بمجموعة البرد التي تباع في بعض الصيدليات 
ثالثا: توجه مباشرة وفي أسرع وقت للطبيب المختص سواء أمراض باطنية أو صدرية أو للعيادات المتخصصة بالمستشفيات ولا تتوجه لأي طبيب غير متخصص أو لصيدلي 
رابعا: عليك بالالتزام الكامل بما يطلبه منك الطبيب المعالج من إجراءات وعلاجات ولا تتدخل بخبرتك أو بخبرة أصدقائك في العلاج.

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